Wülfrath : Die Freien Aktiven Schulen Wülfrath stellen sich vor

Wülfrath Auf dem Tag der offenen Tür findet auch ein Spenden-Flohmarkt statt.

Informationen aus erster Hand für Eltern, Kinder und interessierte Bürger: Am Samstag, den 2. November 2019 laden die Freien Aktiven Schulen Wülfrath (FASW) von 11 bis 15 Uhr zu einem Besuch der Grundschule und der Gesamtschule ein. An diesem Tag besteht die Möglichkeit, Räume und Materialien sowie im persönlichen Gespräch das Konzept der Schulen kennenzulernen. Pädagogen und Elternvertreter stehen dabei für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Gleichzeitig wird der Spenden-Flohmarkt seine Pforten öffnen, bei dem 50 Prozent der Einnahmen als Spende die Schulen unterstützen.

Wie gewohnt bieten Eltern Kaffee und Kuchen an. Für die Kinder wird neben dem schuleigenen Seilpfad auch der Kletterturm in der Grundschule zu Spiel und Spaß einladen. Im Nachgang und als Bestandteil des Aufnahmeverfahrens finden in den darauffolgenden Tagen zwei Informationsabende statt: am Dienstag, 5. November für die Gesamtschule und am Donnerstag, 7. November für die Grundschule, jeweils um 20 Uhr.