Wülfrath : Feuerwehr präsentiert ihren Alltag

Wülfrath Viele Mitmachaktionen und Vorführungen gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr am Tag der offenen Tür.

Dieses Mal besuchen alle gemeinsam den Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feierwehr, wo es viel zu sehen und zu bestaunen gibt: Die verschiedenen Einsatzfahrzeuge, die Hüpfburg und dann ist da noch der hohe Kran. „Hier geht es darum, möglichst viele leere Getränkekisten übereinanderzustapeln und da das ja ganz schön in die Höhe geht, werden den Kindern, die das machen wollen, Gurtsysteme umgeschnallt, die wiederum am Kran festgemacht sind. So schweben sie dann einfach in der Luft, wenn sie von dem Kistenturm fallen sollten“, erklärt Joel. Der Elfjährige ist seit einem Jahr Mitglied der Jugendfeuerwehr, trägt die entsprechende Kleidung und hilft jetzt dabei, den kleinen Jonah einzuweisen. „Ich bin ganz mutig“, lässt der Siebenjährige vorab wissen und lacht. Und tatsächlich: Der aufgeweckte Junge schafft es, insgesamt zehn Kisten übereinanderzustellen, ohne hinunterzufallen. Dann aber kippt mit der elften Kiste der ganze Turm um und Jonah hängt in der Luft. „Das macht Spaß“, ruft er aufgeregt, während er langsam auf den Boden gelassen wird.