Regionalplan löst in Wülfrath Wirbel aus : „Die Bürger müssen eingebunden sein“

Wülfrath Die FDP kritisiert die mangelnde Transparenz bei Erstellung des Regionalplans: Der Infoabend sei überfällig.

(isf) Es gibt Gesprächsbedarf zum Regionalplan: Die Stadt Wülfrath hat ihre Bürger für Dienstag, 20. August, zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Es geht um die Erschließung weiterer Gebiete für den Wohnungsbau, die nach Ansicht der Bezirksregierung Düsseldorf im Speckgürtel der Landeshauptstadt dringend gebraucht werden. Als so genannte „Potenzialflächen“ haben sich dazu in Wülfrath die Bereiche „Westliche Düsseler Straße“, „Flehenberg“, „In den Eschen“ und „Am Wasserturm“ herauskristallisiert. Das aber ist nicht unumstritten. Einer der Kritiker des Verfahrens ist Jürgen Merrath (FDP).

Merrath Die Einbindung und Beteiligung der Stadt in diese Regionalplanänderung läuft bereits seit über einem Jahr. Zuletzt hatte die Verwaltung der Politik im März 2019 mitgeteilt, dass man sich dafür eingesetzt habe, die drei Flächen „Düssel“, „Flehenberg“ und „In den Eschen“ als Allgemeinen Siedlungsbereich im Regionalplan auszuweisen. Die Bürger wurden darüber aber bis heute weder informiert, noch in diesen Prozess eingebunden. Warum die Verwaltung hier nicht schon längst den Dialog suchte oder zumindest die notwendige Transparenz herstellte, erschließt sich nicht. Was ist daran so schwer, den Menschen zu erklären, warum die Stadt gerne diese Flächen als mögliche Baugebiete haben will und was das für die Entwicklung der Stadt und für die Bürger bedeuten würde?