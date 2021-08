Wülfrather Rathaus : Die Akten der Verwaltung werden jetzt digitalisiert

Wülfrath Die Durchlaufgeschwindigkeit erhöht sich. Davon profitieren auch die Bürger, denn Anfragen und Vorgänge können bald schneller bearbeitet werden.

Die ersten Erfahrungen mit digitalen Akten wurden im Personalamt gesammelt, informiert die Stadt. Die dazugehörigen Akten würen nur noch digital geführt. Die Erfahrungen aus diesem ersten Projekt flössen jetzt in die nächsten beiden Projekte ein. „Wir arbeiten gerade parallel an zwei Projekten, um die digitale Aktenführung voranzutreiben. Einmal an einer allgemeinen Schriftgutverwaltung für die gesamte Verwaltung und einmal an der digitalen Steuerakte“, erklärt Benita Görtz, seit April die Fachfrau für die Digitalisierung in der Verwaltung. Es sei wichtig, sich nicht nur auf Fachakten zu konzentrieren, sondern Lösungen für die gesamte Verwaltung voranzutreiben.