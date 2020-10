Nach Ordination : Diakonin darf jetzt trauen

Diakonin Yvonne Schulter mit Pfarrer Ingolf Kriegsmann. Foto: Kirchengemeinde

Wülfrath Die Diakonin Yvonne Schulter wurde ordiniert und ist damit bereit für neue Aufgaben in der Gemeinde. Sie darf nun unter anderem Trauungen und Beerdigungen durchführen.

Vor kurzem wurde Yvonne Schulter, die Diakonin der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wülfrath, in einem feierlichen Festgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche von Superintendent Jürgen Buchholz ordiniert. In dem von Pfarrer Thomas Rehrmann und Pfarrer Ingolf Kriegsmann geleiteten Gottesdienst strich Schulter in ihrer Predigt die Treue und Sorge Gottes für die Menschen heraus.

Bereits seit acht Jahren ist die Diakonin in der Wülfrather Gemeinde tätig. „Mein Schwerpunkt lag vor allem in der Jugendarbeit, wo ich mich sehr engagiert habe und wohl auch einige neue Akzente setzen konnte. Die Arbeit als Jugendleiterin hat mir immer viel Freude bereitet und wird auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe für mich bleiben“, betont Yvonne Schulter.

Zu ihren Aufgaben gehörte unter anderem die Gestaltung von Ferienfreizeiten. In diesem Jahr, das von der Pandemie geprägt ist, konnte keine große auswärtige Freizeit durchgeführt werden. Stattdessen hat die junge Diakonin zusammen mit einigen Leitern ein Ferienprogramm organisiert – und Kindern und Jugendlichen, die nicht in den Urlaub gefahren sind, einige schöne, abwechslungsreiche Ferientage verschafft. Auch die Mitgestaltung von Kinder- und Jugendgottesdiensten gehört zu ihren Aufgaben.

Die Diakonin hat nach dem Abitur auf Lehramt studiert und wollte ihr Aufgabenspektrum in der Evangelischen Kirche erweitern. „Die Jugendarbeit hatte für mich immer einen hohen Stellenwert, doch wollte ich weitere wichtige Tätigkeiten in der Kirchengemeinde übernehmen, ohne extra Theologie studieren zu müssen.“ Für sie war es wichtig, dass sie auch die Sakramente wie die Taufe oder das Abendmahl spenden konnte. Deshalb schaute sie sich nach Weiterbildungsmöglichkeiten um. Berufsbegleitend besuchte sie rund zwei Jahre eine Diakonenschule – nach erfolgreichem Abschluss und der Ordination kann sie jetzt in ihrer Gemeinde fast die gleichen Aufgaben übernehmen wie ein ausgebildeter Pfarrer. Dazu gehören etwa die Taufvorbereitung, die Darreichung des Abendmahles sowie Trauungen und Beerdigungen. Die Seniorenarbeit in der Gemeinde gehört ebenfalls dazu.

Sie hofft, dass sie das Seelsorge-Team in ihrer Wülfrather Kirchengemeinde wirksam unterstützen kann. Ihr Dank gilt vor allem Pfarrer Thomas Rehrmann. „Er war mir ein guter Mentor und hat mich toll gefordert und gefördert.“