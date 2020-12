Wülfrath : Diakonie: 14 Mitarbeiter infiziert

Das Altenheim Haus August-von-der-Twer in Wülfrath. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Für die Seniorenheime Haus-August-von-der-Twer und Luise-von-der-Heyden gelten jetzt besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Besuch nur mit FFP2-Maske erlaubt.

(RP) Im Haus-August-von-der-Twer sind derzeit (Stand 18. Dezember) 21 Bewohner mit dem Covid-19-Virus infiziert. Das hat ein PCR-Testung erwiesen, meldet Renate Zanjani, Sprecherin der Bergischen Diakonie in Wülfrath. Eine Bewohnerin sei im Krankenhaus und werde intensivmedizinisch betreut. „Wir hoffen auf Genesung und sind in Gedanken bei ihr“, so Zanjani, und ergänzt: „Es freut uns sehr, dass von der Gesamtzahl aller infizierten Bewohner inzwischen vier genesen sind und die Infektion gut überstanden haben.“