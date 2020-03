Wülfrath : Diakonie berät weiter Familien

Wülfrath Termine werden so verteilt, dass größtmöglicher Schutz gesichert ist.

(hup) Dauern die in der Corona-Krise nötig gewordenen Beschränkungen jetzt fünf Wochen oder am Ende doch mehr? Niemand weiß es. Fachkräfte von Erziehungsberatungsstellen sind jetzt besonders gefragt. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Bergischen Diakonie in Wülfrath bleibt daher auch in der Corona-Krise besetzt.