Kultur in Wülfrath Chor sucht weitere Stimmen für Muttertagskonzert

Die Sänger erinnern sich dabei gerne an vergangene Zeiten. „Früher waren wir ein großer gemischter Chor und haben vierstimmig gesungen.“ Im Laufe der Zeit sind Mitglieder verstorben oder aus Altersgründen ausgeschieden – und auch die Coronazeit hat ihre Spuren hinterlassen, sodass sich mittlerweile zur wöchentlichen Probe nur noch ein kleiner Kreis von sieben motivierten Sängern und einer Sängerin zusammenfindet. Sie wünschen sich Verstärkung: „Jeder, der gerne singt, ist willkommen.“ Vorsingen muss hier keiner, Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Viel wichtiger sind gute Laune und einfach Spaß am gemeinsamen Singen. Geprobt wird donnerstags, 17 bis 18.30 Uhr im „Wir“-Haus an der Wilhelmstraße 189. Im Anschluss an die Probe sitzen Sänger und Chorleiter gerne beisammen, um noch ein bisschen zu plaudern.