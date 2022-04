Freizeit in Wülfrath : Die neue Saison am Zeittunnel beginnt mit Musik und Kunst

Wülfrath Am 9. April ist der Auftakt am Zeittunnel. Die Musikfreunde Wülfrath sorgen für den musikalischen Rahmen. Außerdem wird die Ausstellung „Die Afrikaner“ eröffnet.

Über 400 Millionen Jahre Erdgeschichte fast zum Anfassen erleben, das geht ab dem Wochenende wieder. Denn am Samstag, 9. April, startet die neue Saison am Zeittunnel Wülfrath. Los geht es am Samstag um 10 Uhr. Zur Begrüßung der kleinen und großen Besucher sind die Musikfreunde Wülfrath vor Ort. Sie sorgen von 13 bis 14 Uhr für einen musikalischen Rahmen.

Die erste öffentliche Führung durch den Zeittunnel Wülfrath ist für Sonntag, 10. April, 12 Uhr, vorgesehen. Besucher können dann auf dem Gelände am Hammerstein, direkt am Panoramaradweg, wieder eintauchen in die Evolution, die Welt der Dinosaurier, in die verschiedenen Epochen wie Jura- oder Kreidezeit und vieles mehr. Die Geschichte wird in dem alten 160 Meter langen Abbautunnel des Bochumer Bruchs in der besondern Atmosphäre und den farbigen „Zeitfenstern“ spürbar. Zusätzlich gibt es spannende Informationen zum in Wülfrath fest verorteten Kalkabbau. Am Ende des Tunnels gibt es die Gelegenheit, auf die 70 Meter hohen Felswände des Bochumer Bruchs und die von Menschenhand geschaffene Naturkulisse zu blicken.