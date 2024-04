Engagement für Demokratie "Wer nicht wählt, wählt rechts"

Die Hoffnung vieler Organisatoren und Teilnehmer war damals, dass diese Mobilisation nur ein erster Aufschlag, jedoch keinesfalls eine Alltagsfliege sein sollte. Ein kleiner Pulk an Menschen versammelte sich am Samstag um 11 Uhr erneut am Diek, wo vor wenigen Monaten bereits die erste Demo gestartet war. Doch anders als im Januar, wo kaum ein Durchkommen war, standen die wenigen Teilnehmer diesmal luftig auf diesem kleinen Vorplatz der Stadtsparkasse. Damals hatten die Menschen große Plakate angefertigt und hielten diese kraftvoll in die Luft. Diesmal hatten nur vereinzelt kleine Pappen mitgebracht, auf denen kleine Parolen standen, die sich gegen rechts richteten oder zur Wahl aufriefen.