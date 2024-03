Frauen in Wülfrath „Gemeinsam sind wir noch stärker“

Selbstbestimmt leben und bei wichtigen Dingen eine Stimme haben – das gehört für Frauen, zumindest in westlichen Länder, heute zum Selbstverständnis. Bis dahin war es aber ein langer Weg und so lange ist es noch nicht selbstverständlich. Noch in den 50er-Jahren waren Frauen zum Beispiel auf die Erlaubnis ihres Mannes angewiesen, um einen Beruf nachzugehen oder den Führerschein zu machen. Frauen dürfen in Deutschland erst seit 1918 wählen. Das alles ist noch gar nicht so lange her. Und auch heute noch müssen Frauen weltweit für ihre Rechte kämpfen.