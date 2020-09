27. September : Das sollten Wähler zur Stichwahl in Wülfrath wissen

Auf einem Wahlplakat steht der Schriftzug „Stichwahl“. Foto: dpa/Martin Gerten

Montag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 8 bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr. Wer neuer Bürgermeister der Stadt wird, entscheidet sich am Sonntag, 27. September, in einer Stichwahl zwischen Andreas Seidler (CDU) und Rainer Ritsche (unabhängig). Gewählt wird von 8 bis 18 Uhr.

(RP) Die Stimmzettel sind nach der Wahlausschuss-Sitzung in dieser Woche in Druck gegangen, meldet die Verwaltung. Wichtig: Für die Stichwahl werden keine erneuten Wahlbenachrichtigungen verschickt. Wie schon bei der Kommunalwahl ist die Stimmabgabe entweder vorab per Briefwahl oder am Wahltag im Wahllokal mit der alten Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl oder dem Personalausweis möglich.

Wer mit der Beantragung der Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl am 13. September auch schon die Briefwahlunterlagen für eine Stichwahl am 27. beantragt hatte, der bekommt diese automatisch per Post. Wer die Unterlagen nicht bis Dienstag, 22. September, erhalten hat, meldet sich beim Wahlamt der Stadt. Das Briefwahlbüro im Rathaus ist bis Freitag, 25. September, zu folgenden Zeiten besetzt: Montag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 8 bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr.

Die Briefwahlunterlagen können per Mail an wahlen@stadt.wuelfrath.de und mit dem Online-Formular unter www.wuelfrath.net beantragt werden. Dazu wird die auf dem Wahlbenachrichtigungsbrief eingetragene Wählerverzeichnisnummer benötigt. Auch über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung ist eine Online-Beantragung bis Dienstag, 22. September, 24 Uhr möglich.

Die roten Wahlbriefe sind so rechtzeitig zurückzusenden, beim Wahlamt im Rathaus abzugeben oder in den Briefkasten des Rathauses, der sich links neben dem Haupteingang befindet, einzuwerfen, dass diese am Wahltag, 27. September, bis 16 Uhr eingehen. Später eingehende Wahlbriefe können nicht mehr berücksichtigt werden.