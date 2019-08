Wülfrath : Das ist der Ablauf bei Würg im Park

Samstag von 13 bis 23.30 Uhr machen Bands Musik beim Open-Air-Festival.

Die Rockmusikergemeinschaft Wülfrath - kurz genannt Würg - freut sich in diesem Jahr bei ihrem Open-Air-Festival am Samstag, 24. August, acht Bands im Stadtpark begrüßen zu dürfen. Diese werden zu folgenden Zeiten auftreten. Den Auftakt macht Paranotic um 13 Uhr, um 13.45 Uhr folgt Black Sheeps, um 14.45 Uhr The Boogie Bats. Um 16 Uhr übernimmt .Deadline 54 das Mikrofon, um 15.15 Uhr stehen die Würg-Allstars auf der Bühne. Chris Toppa schließt sich um 18.30 Uhr an, der Auftritt von 667 The Neighbour of the beast ist für 20 Uhr eingeplant, den Abschluss übernimmt um 22 Uhr die Band Bounce.