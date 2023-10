Schulen in Wülfrath Das Gymnasium Wülfrath läuft auf Platz fünf

Wenn Schüler, Lehrkräfte und Politiker gemeinsam laufen, dann ist meist das Westenergie Distanz Duell vor Ort. In Summe haben in diesem Jahr 16.337 Kinder und Jugendliche an 22 Schulen mit ihren Lehrkräften und Politikern rund 50.000 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht 200-mal der Strecke von Münster nach Trier. Das Gymnasium Wülfrath trägt mit 1631 Kilometern von über 500 Teilnehmenden zum Gesamtergebnis bei und erreicht damit Platz fünf in der Gesamtauswertung.