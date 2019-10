Im Einsatz : Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Die Beamten konnten den Autofahrer an seiner Adresse festhalten. Ein Atemtest ergab rund zwei Promille im Blut.

Wülfrath (arue) Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstagmittag die Trunkenheitsfahrt eines 55-jährigen Wülfrathers beenden konnte. Gegen 13.15 Uhr hatte die Zeugin beobachtet, wie der Mann torkelnd über den Gehweg der Mettmanner Straße in der Innenstadt gegangen war und dabei sein Auto suchte.

Mehrfach habe er die Fernbedienung an seinem Schlüssel betätigt, bis er durch das akustische Signal zur Entriegelung sein Fahrzeug schließlich finden konnte. Als der ganz offenbar betrunkene Mann in seinen Wagen einstieg und in Richtung Flandersbacher Straße davonfuhr, informierte die Frau die Polizei.