Lektüre für Minuten aus Wülfrath : Literarisches Trostbuch als Helfer durch die Coronakrise

Wülfrath „Heimsuchungen gehen tatsächlich alle Menschen gleich an“, schrieb einst Schriftsteller Albert Camus. Auch der Wunsch nach Trost und Hoffnung eint die Menschen – wie jetzt in der Coronakrise.

Von Boccaccios „Dekameron“ bis zu Albert Camus' Roman „Die Pest“ bilden Epidemien den Rahmen für berühmte Literatur. Nun gehen Pfarrer Thomas Rehrmann und Gemeinde den umgekehrten Weg: Nicht große Literaten zum Nachlesen stellt die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde bereit. Entstehen soll ein „Trostbüchlein, in dem Texte gesammelt werden, die einem in dieser Zeit helfen“, erklärt der Pfarrer über die Worte, die trösten und Mut zusprechen. Die Gemeinde ruft dazu auf, Lieblingstexte, Zitate, Verse, Liedstrophen oder Bibelzitate per E-Mail an thomas.rehrmann@ekir.de oder per Post ans Gemeindeamt Am Pütt 7, Wülfrath, einzusenden.