Nachbarschaftshilfen in Wülfrath : Corona-Ticker

Wülfrath Wülfrath Pro listet Dienstleistungen auf Die Interessengemeinschaft Wülfrath-Pro ruft alle Einrichtungen, Geschäfte, Vereine, Gruppen, Privatleute und Gewerbetreibenden in Wülfrath dazu auf, ihre Dienstleistungsangebote und Nachbarschaftshilfen, die sie in Zeiten von Corona anbieten, bei ihnen zu melden.

Wülfrath Pro will sie dann in einer allgemein zugänglichen Liste im Internet, bei Facebook und Instagram zusammen fassen. „Wir finden das eine ganz tolle Idee und begrüßen solche Aktionen“, heißt es in dem Aufruf. Alle Angebote mit Öffnungszeiten und allen weiteren nötigen Informationen wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse können per E-Mail gemeldet an Vorstand@wue-pro.de.