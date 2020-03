Corona-Ticker : Corona-Ticker

Glocken läuten Die Gemeinden im Kirchenkreis Niederberg beteiligen sich an der Initiative der Katholischen Bistümern und läuten die Kirchenglocken täglich um 19.30 Uhr. Da es zur Zeit keine Gottesdienste gibt, soll dieses gemeinsame Läuten zu Ruhe, Andacht und Gebet einladen.

Darüber hinaus gibt es in den Gemeinden zahlreiche kreative Ideen, die Menschen trotz Kontaktverbots zu erreichen. Von diesen Ideen lassen sich nur einige hier aufzählen: Es wird viel telefoniert, um die Isolation allein lebender Menschen zu unterbrechen. In den Gemeinden Wülfrath, Neviges und Velbert gab es am Sonntag Online-Gottesdienste. Diese soll es auch an den kommenden Sonntagen geben. In Düssel werden die Predigten als Podcasts ausgeliefert und auf dem Dönberg auf Papier gedruckt verteilt. Der Kirchenkreis veröffentlicht (beinahe) täglich ein Wort zur Mitte des Tages.