Corona-Ticker : Was fällt aus, was findet statt

Was fällt aus, was findet statt

Abfallentsorgung Viele sind jetzt zuhause und nutzen diese Zeit, um Ordnung in die Wohnung zu bringen. Dies führt zu einem erhöhten Aufkommen von Altpapier, so dass die blauen Tonnen die aktuellen Mengen nicht fassen können.

Vielerorts steht das Altpapier neben der Tonne auf der Straße. Die Papiermengen werden jedoch nur mitgenommen, wenn sie maximal das Ausmaß eines Bündels (nicht größer als ein Bananenkarton) haben und nicht schwerer als fünf Kilogramm sind, informiert Erkraths Abfallberatung. Gefüllte Kartons, nicht zerlegte und gebündelte Kartonage, Papiere in Tüten oder Taschen muss der Entsorger nicht mitnehmen. Altpapier kann zudem auch weiterhin auf dem Wertstoffhof an der Hochdahler Straße abgegeben werden, der wie gewohnt geöffnet ist. Das Schadstoffmobil fährt bis auf weiteres nicht mehr. Die Stadt hat jedoch mit der IDR Entsorgungsgesellschaft eine alternative Lösung vereinbart: Erkrather, die derzeit Schadstoffe entsorgen wollen, können diese kostenlos in der Oerschbachstraße 31 in Düsseldorf bei der IDR abgeben.