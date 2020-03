Hilfe und Unterstützung in der Corona-Krise : Gemeinde will Nachbarschaftshilfe ins Leben rufen

Nächstenliebe in der Phase von Covid-19 in Wülfrath. Foto: Thomas Rehrmann

Wülfrath Aber die Gottesdienste fallen vorerst an allen Gottesdienststätten bis einschließlich 9. April aus.

Bis auf weiteres sollten Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und bei anderen Glaubensgemeinschaften ausfallen. Also können auch Gottesdienste nicht mehr stattfinden. Die ersten Krisen in den Familien dürfte es bereits gegeben haben. Sie werden exponentiell ansteigen wie die Infiziertenzahlen. Seelsorge ist damit aber nicht ausgeschlossen.

„Wir möchten in diesen Zeiten ein Zeichen der Solidarität und tatkräftige Hilfe anbieten“, erklärt Pfarrer Thomas Rehrmann gelebte Nächstenliebe. „Die Koordination einer Nachbarschaftshilfe soll ins Leben gerufen werden.“ Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen wollen oder können, weil sie zu den genannten Risikogruppen gehören oder Angst vor einer Ansteckung haben, sollen Hilfe erhalten“, führt er aus. Sich zu kümmern sei wichtig, praktische Hilfe ebenso, wer also nicht selbst in Supermarkt oder Apotheke einkaufen kann, soll unterstützt werden. „Das ist keine Neuerfindung“, die Idee entstand auf einer Sondersitzung des Presbyteritums.

INFO Trauungen und Taufen fallen aus Die Gemeinde will alternative Formen von Andacht und Gottesdienst entwickeln: Fernsehgottesdienste, Rundfunkandachten, im Netz verbreitete Gottesdienste aus der Region, Glockenläuten. Auch die – zum Teil seit langem geplanten – Trau- und Taufgottesdienste fallen aus. Betroffene sollten mit den zuständigen Pfarrerinnen oder Pfarrern Kontakt aufnehmen. Beerdigungen finden weiter statt, aber nicht mehr in Kirchen oder Friedhofskapellen. Teilnehmen darf nur der engste Familienkreis. Die Feiern müssen unter freiem Himmel direkt am Grab stattfinden.

Als so etwas wie ein Knotenpunkt wird das Gemeindeamt dabei fungieren. Derzeit von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr sind Mitarbeiter hier unter 02058-92560 erreichbar und koordinieren die Freiwilligen, die Einkäufe erledigen oder den Telefondienst übernehmen wollen, mit denjenigen, die der Unterstützung bedürfen. „Wie die Resonaz auf das Angebot ist entscheidet sich auch damit, wie sich Covid-19 entwickelt“, sagt Thomas Rehrmann. Übrigens ist das Gemeindeaus für Publikumsverkehr gesperrt und nur telefonisch oder via E-Mail erreichbar.

Aus besagter Sondersitzung resultieren auch geplante Ausfälle und Schließungen. „Wir haben beschlossen, bis Gründonnerstag alles herunterzufahren“, die Gottesdienste fallen vorerst an allen Gottesdienststätten bis einschließlich 9. April aus. Alle hegen die stille Hoffnung, Ostern feiern zu können – bekanntermaßen das höchste Fest im christlichen Kalender. Eine so genannte Winkelmesse zu feiern, also ohne Gläubige, steht nicht zur Debatte. Ebenso wenig wie die multimediale Übertragung, „unsere Gottesdienstbesucher sind oft ältere Menschen“.

Das Gemeindehaus Am Pütt sowie Kulturkirche bleiben bis zum 19. April zu. Also fallen alle dort geplanten Veranstaltungen, Gruppen und Treffen aus. Gleiches gilt für die Stadtkirche, die Einführung des neuen Presbyteriums ist auf unbestimmt verschoben. einen weiteren Einschnitt erlebt die Jugend, die für Mai geplanten Konfirmationen werden im Herbst nachgeholt. Etwa 60 Konfirmanden sind betroffen, wie Rehrmann berichtet. „Wir wollten jetzt aber nicht irgendwie oder eine Art von Notkonfirmation feiern“, erklärt er die Terminverschiebung. „Das würde dem Anlass nicht gerecht.“ Ebenso bitter: Das für Juni geplante Kantorei-Konzert fällt aus. Pause machen Pfarrer Rehrmann und Team nicht. „Ich habe viel zu tun, absolviere viele besuche.“

Pfarrer Thomas Rehrmann ist als Seelsorger zu Zeiten der Corona-Krise sehr gefragt. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy