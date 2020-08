Pandemie : Schüler des Wülfrather Gymnasiums positiv auf Corona getestet

Am Gymnasium wurde jetzt der erste Corona-Fall bekannt. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Mettmann macht sich auch in den Kindergärten und den Schulen bemerkbar. Nun wird der erste Fall, in denen Schüler in Quarantäne geschickt werden müssen, bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Schüler des Wülfrather Gymnasiums ist positiv auf Corona getestet worden. Das Kreisgesundheitsamt hat bereits die entsprechenden Kontakte innerhalb der Schule ermittelt. Daraufhin wurden vorsorglich 20 weitere Schülerinnen und Schüler unter Quarantäne gestellt.

Das Kreisgesundheitsamt wird entsprechende Testungen bei den Kontaktpersonen veranlassen. Der restliche Schulbetrieb kann ungehindert weiterlaufen.

(RP)