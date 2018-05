Wülfrath: Coole Blues-Combo spielt in der Kathedrale

Wülfrath Miss Spiri & The Cottage Club zeigten sich in Schlupkothen von einer temperamentvollen Seite.

Wie könnte man Miss Spiri besser gerecht werden als schlichtweg folgenden, fast anmaßenden Vergleich zu wagen: Diese temperamentvolle, feurig-füllige Sängerin mit sizilianischen Wurzeln erinnert ganz arg an die Queen of Soul, Aretha Franklin. Miss Siri, mit bürgerlichem Namen Claudia Spiridigliozzi und im bürgerlichem Leben Lehrerin für Französisch und Englisch, hat den Groove, den Soul, den Jazz, den Swing im Blut. Sie singt und spielt mit der Stimme, sie trotzt, lacht, kreischt, verdreht die Augen, flirtet, sprüht vor Charme, kann Power und ganz leise Töne, schnipst, klatscht und kann sich doch ganz wunderbar zurücknehmen, wenn es die Musik so will. Denn neben dieser beeindruckenden Frau bestimmen noch drei weitere Menschen das musikalische Geschehen auf der Bühne in der Schlupkothener Kathedrale, Carsten Hölscher, souveräner Kontrabassist, Martin Spoerel am Piano und Ansgar "Oscar" Niemöller - Sänger, genialer Saxophonist und mindestens ebenso grandioser Musiker an der Blues Harp.