Digitales in Wülfrath : Chaos Computer Club: 14 Stunden über Netzthemen

Wülfrath Hamburg, Berlin, Wülfrath: 14 Stunden Live-Stream kamen am Wochenende aus dem WIR-Haus in die Welt. Die Freifunker waren Mitveranstalter des Online-Kongresses DiVOC.

Das WIR-Haus ist am Wochenende zum Schauplatz für den Chaos Computer Clubs (CCC) geworden. Das Gebäude an der Wilhelmstraße war eines von deutschlandweit drei Produktionsstudios des „Digital Verteilten Online Chaos“ (DiVOC). Diskutiert wurde über gesellschaftlich relevante Themen und über Technik. Der Wülfrather Förderverein Freifunk im Neanderland war Veranstalter der diesjährigen DiVOC.

Beteiligt waren in Wülfrath vier Techniker und ein Künstler, die elf Live-Talks mit Online-Beteiligung produziert haben. Thematisch beschäftigten sich die Teilnehmenden mit fairer Elektronik, mit Zensur und Meinungsfreiheit im Netz oder mit Datenethik in der Smart City. Dabei ging es auch aktuell und politisch-brisant zu: „Der allrussische Traum oder: Was treibt Putin wirklich an?“. Oder „Digitale Manipulationsresilienz: So fallen wir nicht auf manipulative Kommunikation rein“.