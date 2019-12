Chancengerechtigkeit für Kinder in Wülfrath : Kinderarmut wirksam begegnen

INFO

Bildungstandem Die Idee ist, Schulkindern einen älteren Paten an die Siete zu stellen.

Hexenzipfel Stadtkulturbund und das Ensemble Minestrone wollen Lücken schließen. Die Stadt hat kein Geld, um Kindertheater zu finanzieren. Also übernehmen sie diese Aufgabe.

Probe Im Moment wird an Otfried Preußners „Die kleine Hexe“ gearbeitet, das 2020 in Sondervorstellungen für Kinder in Not aufgeführt werden soll.