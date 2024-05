Musik in Wülfrath Central Park Band rockt Kulturbistro der Awo

So gut wie jeder dürfte die Hits von Simon & Garfunkel kennen. Leichtfüßiger Ohrwurm für die Ewigkeit ist etwa „Mrs. Robinson“, vielfach interpretiert und zum Heulen schön „Bridge over troubled water“. So unterschiedlich die Lieder des Duos sind, Gefühl ist stets dabei. Versiert und einfühlsam, mit viel Spielfreude und ohne technischer Mogeleien, gastierte jetzt die Central Park Band mit Cover-Versionen ihrer Idole. „Das war seit Langem das Schönste, was ich erlebt habe“, begeisterten sich Zuhörer.