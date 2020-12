Politik in der Kalkstadt : CDU und Grüne in Wülfrath machen jetzt gemeinsame Sache

CDU und Grüne in Wülfrath machen jetzt gemeinsame Sache

Politik in der Kalkstadt

Wülfrath Die Ratsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen wollen in den nächsten fünf Jahren eng zusammenarbeiten. Beide Parteien hätten schon in der letzten Wahlperiode die meisten Ideen und Anregungen eingebracht.

Dazu wurde eine Kooperationsvereinbarung erarbeitet, die von den Mitgliedern beider Ortsverbände bestätigt worden ist. Bei einer Videokonferenz, mit der die Fraktionsspitzen die Kooperation öffentlich bekanntgaben, zeigten sich alle Beteiligten hochzufrieden und motiviert, schon bald im Stadtrat einiges zu bewegen. „Mein Gefühl ist, dass wir für die nächsten fünf Jahre eine gute Basis haben“, sagte Grünen-Fraktionschef Stephan Mrstik. Die Idee sei daraus entstanden, dass CDU und Grüne schon in der letzten Wahlperiode die meisten Ideen und Anregungen eingebracht hätten, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Die Grünen hätten nach der Wahl im September, bei der sie zur zweitgrößten Fraktion aufgestiegen waren, Gespräche sowohl mit der CDU als auch der SPD geführt, betont Mrstik. Sprecherin Tina Guenther berichtet: „Beide Fraktionen haben sich sehr unterschiedlich verhalten. Mit der CDU waren die Gespräche wesentlich fruchtbarer“. Bei den großen Herausforderungen unserer Zeit – Corona, Klimaschutz, Digitalisierung – hätten CDU und Grüne große Übereinstimmungen gefunden. „Ja, wir haben in der Vergangenheit manche Kämpfe im Rat ausgetragen“, sagt Mrstik, und die Basis sei zunächst skeptisch gewesen. „Wir haben dann unsere jungen Leute zusammengebracht, und die Chemie hat sofort gestimmt“.