Wülfrath : Jeder kann beim Klimaschutz mitmachen

Wülfrath Der Landtagsabgeordnete der Christdemokraten zieht nach zwei Jahren Amtszeit Bilanz.

Martin Sträßer, der 2017 erstmalig in den Landtag eingezogen ist, spricht über landespolitische Ziele und bricht die nordrhein-westfälischen Themen auf seinen Wülfrather Wahlkreis herunter.

Die Umstellung auf G9 kann ab kommendem Schuljahr in Angriff genommen werden. Wie sieht die Entscheidung des Städtischen Gymnasiums Wülfrath aus? Werden die Schüler bald wieder neun Jahre Zeit haben, um in Wülfrath das Abitur zu absolvieren?

Wieviel Geld bekommt Wülfrath eigentlich vom Land? In diesem Jahr stieg die Unterstützung auf 5,1 Million Euro an. Diese Gelder stehen den Kommunen zur freien Verfügung, sie sind nicht zweckgebunden.

Martin Sträßer Ja. In ganz NRW haben sich nur wenige Schulen dazu entschieden, den G8-Status beizubehalten. Im Kreis Mettmann findet man lediglich in Hilden ein G8- Gymnasium. Die Entscheidung für den Wechsel oblag den Schulen selbst. Die Umstrukturierung wird allerdings erwartungsgemäß teuer. Laut Prognose müssen für die Neugliederung rund 518 Million Euro in Anspruch genommen werden. Die Kommunen sollen auf den Kosten allerdings nicht sitzen bleiben und bekommen diese vom Land finanziert.