Soziales Engagement in Wülfrath : Verdienstkreuz für Wunscherfüllung

Wülfrath Waltraud Triffterer hilft mit ihrem Wülfrather Verein schwerkranken Kindern.

In der Begründung zur Auszeichnung heißt es weiter: „Das Anliegen der Initiative ist es, den jungen Menschen unbeschwerte Momente zu schenken, in denen sie ihre Krankheit für eine Zeit lang vergessen.“ Durch Triffterers Engagement habe sich in den letzten 20 Jahren ein großes Netzwerk aufgebaut, das auf eine Vielzahl an Unterstützern zurückgreifen könne. Auch nach ihrem Ruhestand setze sie sich noch weiter für die Initiative ein.