Naturschutz in Wülfrath : Bund wünscht sich einen anderen Umgang mit dem Wald

Wülfrath Naturschützer sehen in der derzeitigen Waldwirtschaft eine große Gefahr, denn gerade die alten Bäume wären es, die maßgeblich die Luft von CO2 reinigten. Hintergrund der Kritik ist die jüngste Fällung von 120 alten Buchen im Bölkumer Busch.

Wieder einmal sorgten umfangreiche Baumfällarbeiten für Aufregung. In diesem Fall handelte es sich um 120 alte Buchen im Bölkumer Busch in Wülfrath. Die markierten Bäume waren aufgefallen und Götz-Reinhardt Lederer hakte Namen der Bund-Kreisgruppe Mettmann, der Ortsgruppe Velbert und der Ortsgruppe Wülfrath bei Landrat Bürgermeister und Förster Lothar Schnegelsberg nach, wer die Baumfällungen angeordnet habe und wie man sie verhindern könne.

„Wenn man in den Wald hineinschaut, ist die Hälfte der Bäume weg“, sagt Götz-Reinhardt Lederer. Die Stellungnahmen von Förster und Waldeigentümer hat der Bund zur Kenntnis genommen. „Aber zufrieden bin ich nicht“, sagt Lederer. Der Waldbesitzer habe allerdings vollkommen legitim gehandelt hat. „Er hatte eine Genehmigung und hätte sogar noch mehr Bäume schlagen können“, sagt Lederer. Trotzdem sieht Lederer im bisherigen Umgang mit dem Wald eine große Gefahr, denn gerade die alten Bäume wären es, die maßgeblich die Luft von CO2 reinigen würden, sagt er. Auch die sogenannte Verjüngung sieht er kritisch. „Die Buchen sind zweifach gefährdet“, erklärt er. „Zum einen sind sie frostempfindlich, zum anderen erleiden sie in der Hitze schnell Sonnenbrand.“ Die alten großen Bäume hätten die jüngeren Buchen davor geschützt.

„Es wäre besser gewesen, wenn nur die Hälfte herausgeschlagen worden wäre“, meint Lederer. Also 60 anstatt 120 Bäume. Die Argumentation, dass die alten Buchen eine Brandgefahr darstellten, hält er für vorgeschoben. „Die Bäume schienen in einem guten Zustand zu sein“, sagt er. Wofür auch der gute Preis für das Holz spreche. Und gesunde Buchen fingen nicht so leicht Feuer. Der Bund wünscht sich mehr Aufklärung, auch für die Bevölkerung, die mittlerweile sehr sensibel auf Baumfällungen reagiert. Natürlich bemühe sich der Bund um einen umweltverträglicheren und den Klimaveränderungen angepassten Umgang mit dem Wald. „Das ist bei uns Dauerthema“, sagt Lederer. Aber es sei schwierig, gegen eine 200-jährige Praxis in der Forstwirtschaft anzugehen.