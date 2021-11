Engagement in der Kalkstadt : Bürgerverein hat Sponsor für Bänke gefunden

Wülfrath Am mittlerweile aufwändig sanierten Passionskreuz soll es künftig mehr Sitzgelegenheiten geben. Die katholische Kirchengemeinde hat angekündigt, die dort noch fehlende Linde jetzt auf eigene Kosten zu ersetzen.

Paul-Georg Fritz stellte sich als „Neuling“ in der Stadtverwaltung kurz vor und ging auf die nach wie vor prekäre finanzielle Situation mit rund 70 Millionen Euro Schulden ein. Er ermunterte die Mitglieder des Bürgervereins, sich bei Problemen, Sorgen und Nöten an die Stadt und auch an ihn persönlich zu wenden. In der anschließenden kurzen Diskussion wurden insbesondere die gesperrten Wege im Düsseler Wald und um den Steinbruch Schlupkothen angesprochen. Eberhard Tiso, ehemaliger Vorsitzender des BV Düssel: „Wenn dort gesperrt ist, liegt eine Gefahrensituation vor, und die muss beseitigt werden.“ Paul-Georg Fritz sagte zu, sich darum zu kümmern. Auch Monsignore Herbert Ullmann schilderte seinen Werdegang und hatte eine Überraschung parat: „Wir werden die fehlende Linde am Passionskreuz in wenigen Monaten ersetzen und die katholische Kirchengemeinde übernimmt dafür die Kosten. Das sind wir den Düsselern nach dem langen Hin und Her schuldig“, so Ullmann.