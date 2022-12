Traditionsveranstaltung Bürgerverein feiert mit rund 100 Gästen den Advent

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Feiern? Nicht fehlen darf da die traditionelle Adventsfeier des Bürgervereins Wülfrath. Nach den Corona-Einschränkungen in den vergangenen Jahren konnte der Verein nun endlich wieder zu seiner Traditionsveranstaltung einladen. Und gut 100 Gäste waren dieser Einladung gefolgt. Sie wurden durch die Vorsitzende Adelheid Heiden im Gemeindesaal Am Pütt begrüßt.