Vielfältiges Angebot in Wülfrath : Bürgerverein Düssel wagt Neues

In den Kutscherstuben in Düssel findet am 6. April der nächste Stammtisch des Bürgervereins Düssel statt. Foto: Achim Blazy (abz)

WÜLFRATH Das abwechslungsreiche Jahresprogramm reicht von der Spirituosen-Kunde über die Mondschein-Wanderung und das Tannenbaumfest bis zur Motorrad-Tour.

Von Lars Mader

Der Bürgerverein Düssel (BVD) hat in diesem Jahr wieder einiges geplant. Auf der Jahreshauptversammlung wurden die Termine für die kommenden Monate vorgestellt.

Doch am Beginn steht zunächst eine wehmütige Neuigkeit. Die Gaststätte „Kantine“ fällt als Treffort für die Düsseler zukünftig leider weg. Sie soll Ende April geschlossen werden und ist schon jetzt durch fehlendes Personal gebeutelt. Deshalb weicht der Verein für den nächsten Stammtisch am 6. April, um 19 Uhr in die Kutscherstuben aus.

Zum ersten Mal bietet der BVD eine Motorradtour an. Startpunkt ist am 21. Mai, 14 Uhr der Dorfplatz. Wer bei der Tour dabei sein möchte, muss allerdings ein eigenes, vollgetanktes Motorrad haben. Es stehen drei mögliche Routen zur Wahl. Im Juni ist zudem eine Radtour geplant. Für den August ist am ersten Samstag das schon einige Male durchgeführte Scheunenfest auf einem Hof des Dorfes vorgesehen.

Die „Alte Drogerie Meinken“ in Wanne-Eickel wird Ziel eines Ausfluges im September sein. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des legendären Cranger Kirmesplatzes. Dort gibt es einen sehr berühmten Spirituosenausschank. Zum Angebot zählt unter anderem ein Schnaps namens „Der Mond von Wanne-Eickel“, auch wenn das entsprechende Lied nicht dort, sondern in einem anderen Spirituosenausschank entstand. Für diese Fahrt soll ein Bus angemietet werden. Vor Ort wird es durch den Brennmeister eine Einführung in die Kunst des genussvollen Trinkens von Spezialspirituosen geben. Der genaue Termin steht noch nicht fest; ein Samstag wird dafür favorisiert.

Im Oktober ist das für den BVD klassische Format einer Mondscheinwanderung anvisiert, die an einem überraschenden Ziel enden wird. Hierfür bedarf es eines Abends, an dem es bereits früh dunkel, aber noch nicht allzu kalt wird. Am 25. und 26. November steigt dann das traditionelle Tannenbaumfest. In den den vergangenen Jahren war das Event mit großen Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie konfrontiert. Für dieses Jahr liegt nur nun eine große Hoffnung darauf.