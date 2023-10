Netzwerken in Wülfrath Bürgerstiftung lädt zum nächsten Kulturfrühstück

So ist es nicht verwunderlich, dass die Bürgerstiftung mit dem Format in eine nächste Runde geht. Das dritte Kulturfrühstück ist für den 4. November vorgesehen. Ab 10 Uhr darf im WIR-Haus an der Wilhelmstraße 189 wieder in lockerer Atmosphäre gesprochen, aber auch an neuen Pläne gearbeitet werden.