Gemeinwohl in Wülfrath : Bürgerstiftung Wülfrath ist jetzt startklar

Wülfrath Der lange Weg zur Gründung ist beendet. Nun liegt es an den Bürgern, Ideen zum Gemeinwohl an die Stiftung heranzutragen. Zudem werden weitere Spender gesucht.

Für die Beteiligten fühlte sich der Tag fast „wie Weihnachten“ an, obwohl die Gründungsfeier wegen Corona erst im nächsten Jahr nachgeholt werden soll. Wichtig ist, dass alle Dokumente unterzeichnet und von der Bezirksregierung anerkannt sind, und dass alle rechtlichen Bedingungen erfüllt wurden. Nun liegt es an den Bürgern, Ideen zum Gemeinwohl an die Stiftung heranzutragen, die ab Januar richtig „loslegen“ will.