Wülfrathputz mit Blühfaktor Dank Bürgerinitiative blüht Wülfrath auf

„Wülfrath blüht“: Unter diesen Titel hat die Bürgerstiftung Wülfrath das Jahr 2024 gestellt, mit dem Themenschwerpunkt Umwelt-/Natur- und Klimaschutz. Die Stiftung möchte eine breite Palette von Aktivitäten organisieren, fördern und anbieten, darunter Informationsveranstaltungen, Workshops, Schulungen und Aktionen. Ziel ist es, das Bewusstsein für nachhaltige Lebensweisen zu schärfen. Die Initiative „Wülfrath blüht“ will für die Bedeutung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit in allen Altersgruppen sensibilisieren, umweltfreundlichen Praktiken in den Bereichen Energie, Mobilität, Konsum und Abfallvermeidung fördern, ein lokales Netzwerk von engagierten Bürgern, Organisationen und Unternehmen schaffen, die gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft für Wülfrath arbeiten.