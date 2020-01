Musik und Unterhaltung in Wülfrath : Bruce, Besch & Bramkamp geben Konzert bei WüRG

Wülfrath Schottische Formation breitet ihren Klangteppich mit Geschichten über Liebe, Magie und die Dinge des Lebens aus.

Ian Bruce, der schottische Sänger und Songwriter mit der unverwechselbaren Stimme, sowie Multiinstrumentalist Victor Besch, chilenischer Waliser mit Wahlheimat Bremen, werden auch diesmal wieder von Katharina Bramkamp unterstützt, die seit der CD-Aufnahme im WüRG-Haus im September 2015 mit von der Partie ist. Die CD „Ain´t that pretty, Live in Germany“ haben die drei selbstverständlich im Gepäck, neben einer Auswahl alter und neuer Songs, die in gewohnter Professionalität, gewürzt durch eine ordentliche Prise britischen Humors präsentiert werden. Bereits um 19 Uhr gibt es ein Whisky-Tasting. Ausgeschenkt werden schottische Kreszenzen, dazu gibt es Informationen zu den einzelnen Sorten und natürlich auch die Möglichkeit, diese käuflich zu erwerben. Karten zum Preis von 12 Euro gibt es in Schlüters Genießertreff, Wilhelmstraße 131, sowie Online bei der WüRG unter tickets.wuerg.com. An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro. Und: Es gibt im Vereinshaus nur eine begrenzte Zahl an Sitzplätzen. Noch mehr Infos zur Band via www.ianbruce.org.