Broschüre fürs Stadtmarkleting : Die 44 schönsten Seiten von Wülfrath

Wülfrath Die neue Imagebroschüre der Stadt wendet sich an Investoren, neue Bürger, Familien und Senioren. Sie zeigt die vielen Facetten der Stadt und informiert über das Angebot. QR-Codes verbinden das Druckwerk mit dem Internet.

Ein Mädchen mit langen Zöpfen und Strohhut fliegt über den Titel. Und auf den folgenden 44 Seiten zeigt sich Wülfrath von seinen schönsten Seiten: Wer die Kalkstadt kompakt, aber auch bunt und vielfältig kennenlernen will, bekommt dazu nun eine just aktualisierte Chance. Die dritte Auflage der „Image- und Neubürgerbroschüre“ ist erschienen. 2000 bunte Magazine liegen unter anderem im Bürgerbüro und in der Medienwelt aus. Für die Liebhaber der digitalen Zukunft steht eine Datei auf der Wülfrather Stadtwebseite zum Herunterladen bereit. An mehreren Stellen verbinden Klötzchen-Grafiken, Experten sagen dazu „QR-Codes“, die Broschüre mit dem Internet. Einfach das Handy darüber halten - und sich überraschen lassen.