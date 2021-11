Wülfrath : Brötchentüten-Aktion gegen Gewalt an Frauen

Wülfrath Um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, findet auch dieses Jahr wieder eine Aktion statt. Viele Wülfrather Händler und Institutionen beteiligen sich.

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren Partner. Betroffen sind Frauen aller sozialen Schichten. Rund um den Internationalen Aktionstag am 25. November gehen im Kreis Mettmann in Bäckereien, Tankstellen, Reformhäusern und Tafeln Lebensmittel in pinken Tüten über den Tresen mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“. Der Aufruf ist mehrsprachig übersetzt, mit Notrufnummern und einem QR-Code bedruckt. In Wülfrath werden 2000 Tüten verteilt.