Engländer verlassen die Europäische Union : Brexit stärkt Band mit Partnerstadt Ware

Wülfrath Ob in der EU oder nicht, der Förderverein der Städtepartnerschaft plant weiteren engen Austausch mit der englischen Partnerstadt.

Zum 31. Januar wird England die Europäische Union verlassen. Zumindest dann, wenn der Austritt wie geplant verläuft. Was dann kommt, ist ungewiss. Eins aber ist sicher: „Unser gutes Verhältnis zu den Engländern kann das nicht tangieren“, versichert Petra Weskott. Seit 2017 ist die Pensionärin Präsidenten des Fördervereins Stadtpartnerschaft mit Ware. „Es bestehen viel zu enge und intensive Bindungen zu den Menschen in Ware – und die werden wir weiter pflegen.“

Zuletzt sei das wieder auf dem Herzog-Wilhelm-Markt, kurz HWM, spürbar gewesen. „Da hat Ware immer seinen eigenen Stand. Intensiv wurde über Politik debattiert“, erinnert sich die 66-Jährige an „abendliche Diskussionen bei einem Glas Sherry“. Oft sei in diesem Kontext seitens der Engländer „deutlich Flagge gezeigt worden“, erinnert sie an EU-Banner, die am HWM-Büdchen platziert waren. Und wie oft war „Don’t mention the B-word’ (erwähne nicht das B-Wort)“ zu hören gewesen. „Sie waren das Thema schlichtweg leid.“ Manche hätten im Vorfeld des HWM sogar gefragt, ob sie überhaupt noch willkommen sind. „Ja, sind sie. Immer und unbedingt.“ Wäre Not, auch gerne als Exil-Engländer, „aber da kenne ich bislang niemanden, der seinen Wohnort wegen des Brexits nach Wülfrath verlegen will.“