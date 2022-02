Heiraten in Wülfrath : Standesbeamtinnen trotzen Corona

Wülfrath Die Nachfrage nach Trauterminen ist in Wülfrath konstant gut. Zwar ist es traditionell etwas ruhiger zum Jahresanfang. Für 2022 gibt es aber bereits rund 50 Vormerkungen.

Zwar ist es traditionell etwas ruhiger zum Jahresanfang. Bisher stehen aber schon rund 50 Vormerkungen im Kalender. Davon fallen drei auf den 22.2.2022. An der ersten prägnanten Zahlenkombination (2.2.2022) gab sich allerdings kein einziges Paar in Wülfrath das Ja-Wort. Warum das so ist, können sich Pabst und Reimer nicht erklären. Denn grundsätzlich sind Schnapszahlen wie diese beliebt. Bis zu acht Trauungen bietet das Standesamt an solchen besonderen Daten an.

Weitere Trauorte Neben dem Trauzimmer im Rathaus können sich Brautpaare das Ja-Wort auch im Kaminzimmer des Niederbergischen Museums, in den Kutscherstuben in Düssel oder im Kommunikations-Center in Schlupkothen geben.

Dass das Standesamt der Kalkstadt eher klein und übersichtlich ist, sieht Pabst als Vorteil. So können die Paare, anders als in Großstädten, schon ab November des Vorjahres ihren Wunschtermin für das kommende Jahr reservieren. Auch spontane Vermählungen sind möglich. So rief zum Beispiel eine verzweifelte Frau aus Wuppertal an, erinnert sich Reimer. Das dortige Standesamt hatte wegen der Corona-Lage kurzfristig den Termin abgesagt. Kurzerhand wurden Mittwoch die Papiere in Wuppertal abgeholt und Freitag die Trauung in Wülfrath vollzogen. Ein Teil der Hochzeitsgesellschaft konnte draußen vorm geöffneten Fenster teilnehmen. „Das war wirklich schön und das Paar überglücklich“, berichtet Reimer. Das Wülfrather Standesamt hatte grundsätzlich nur kurze, harte Einschränkungen. Sonst durften im sehr minimierten Rahmen Ehen geschlossen werden. Nur das Brautpaar und höchstens zwei Trauzeugen waren erlaubt. Die Arbeit war anders, aber nicht weniger schön, sind sich die beiden Beamtinnen einig. Auch wenn die Gründe nicht immer nur romantisch sind. Gerade in der Pandemie hätten mehr Paare geheiratet, um in Notlagen unkomplizierter Entscheidungen treffen zu können.