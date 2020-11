Brauchtum in der Kalkstadt : Martinsfenster leuchtet in Wülfrath

Wülfrath Am Mittwoch, 11. November, startet um 17.15 Uhr auch ein virtueller Martinszug in den sozialen Medien. Damit setzt die Förderungsgemeinschaft St. Georg eine weitere Alternative für die ausgefallenen Brauchtumsfeierlichkeiten um.

Auch die zweite Alternative hat bereits begonnen: Noch bis zum 11. November will die Gemeinschaft insgesamt 570 Weckmänner an verschiedene Einrichtungen (insbesondere Tafel und Altenheime) verteilen. Am Mittwoch, 11. November, startet dann um 17.15 Uhr ein virtueller Martinszug in den sozialen Medien.