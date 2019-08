Kostenpflichtiger Inhalt: Rundwanderweg in Wülfrath : Brandfalle stellt Polizei bisher vor Rätsel

Die Spaziergängerin reagierte geistesgegenwärtig und entfernte die Brandfalle umgehend. Foto: Feuerwehr Wülfrath. Foto: Feuerwehr Wülfrath

Wülfrath Der Fund einer Brandfalle am Rundwanderweg am Schlupkothen in Wülfrath hat Feuerwehr, Polizei und Forstbetriebe aufgeschreckt. Es scheint sich jedoch um einen Einzelfall zu handeln.