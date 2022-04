Blaulicht in Wülfrath: Drei Monate Fahrverbot wegen Unfallflucht.

Wülfrath Bei Wülfrath hatte sich 48-jähriger Lastwagenfahrer vom Unfallort entfernt. Er habe den Unfallgegner schlicht nicht verstanden. Die Strafe wurde in der Berufung reduziert.

Dass der Pkw-Fahrer, der einen Schaden an der Windschutzscheibe und der Karosserie seines Fahrzeuges festgestellt hatte, gerne die Personalien des Unfallverursachers in Erfahrung gebracht hätte – genau dies will der nicht verstanden haben. Im Gegenteil: Dessen Geste mit den Händen hatte der Mann als Aufforderung verstanden, sich wieder in seinen Lkw zu setzen und den Unfallort zu verlassen. Bis dahin hatte der Geschädigte, ein Oberamtsanwalt, bereits Fotos gemacht. Der Schaden und auch der Angeklagte waren abgelichtet.

Der Angeklagte soll bei all dem daneben gestanden und mit den Schultern gezuckt haben. Ihm seien die Abläufe nach einem Unfallgeschehen nicht bekannt gewesen, so sein Anwalt. Die Reparaturkosten am Pkw von knapp 2000 Euro habe sein Mandant mittlerweile aus eigener Tasche bezahlt. Zuvor habe sich die Versicherung geweigert, für den Schaden aufzukommen. Die Begründung: Es hätte sich theoretisch auch um einen vom Boden aufgewirbelten Stein handeln können, der an der Kante der Windschutzscheibe eingeschlagen sei. Es habe bereits etliche solcher Fälle gegeben, bei denen sich der Versicherer generell nicht in der Pflicht sehe. Ein Gegenbeweis konnte naturgemäß nicht erbracht werden.