Konzert in Wülfrath Birgitt Saeger und Klaus Saeger bieten Klassik im Museum

Das nächste Konzert lässt auch nicht lange auf sich warten. Der Vorstand des Trägervereins begrüßt am 16. Mai ein Duo mit Klassischer Musik an der Bergstraße 22. Zu gast sind die Cellistin Birgitt Saeger und Pianist Klaus Saeger als „Hardenberg-Duo.“ Sie ist Absolventin der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln und erhielt ihre Ausbildung bei den Professoren Siegfried Palm und Enrico Mainardi. Er studierte ebenfalls an der Kölner Musikhochschule und erhielt seine Ausbildung durch Professor Tiny Wirtz.