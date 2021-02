Bildung in Wülfrath : Sekundarschule weiter ohne Leiter

Die Nachfolge von Reto Stein ist noch immer offen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath 2020 warf Reto Stein, Leiter der Sekundarschule Wülfrath, überraschend das Handtuch. Eine Nachfolge wird seitdem gesucht, die Schule weiter kommissarisch geführt.

Die Entscheidung im vergangenen Sommer verblüffte alle: Unerwartet warf Reto Stein, bis dahin Schulleiter der Sekundarschule Am Berg, die Brocken hin. Nach nur zwei Jahren im Amt hörte er zum 1. August auf. „Rein private Gründe“ haben das Ende bedingt, sagte er über seinen Wechsel als Leiter einer Gesamtschule in das Siegerland.

„Nach der ersten Ausschreibung der Schulleitungsstelle für die Sekundarschule Schule am Berg konnte die Stelle nicht besetzt werden“, sagt Schulamtsleiter Dietmar Ruda zum aktuellen Stand der Dinge. Damit das nicht so bleibt, wird die Bezirksregierung in Düsseldorf deshalb „eine weitere Ausschreibung auf den Weg bringen“. Susanne Büttner, eigentlich stellvertretende Schulleiterin, leitet mit Unterstützung des Schulleitungsteams die Schule am Berg weiterhin kommissarisch, bestätigt der Schulamtsleiter.

„Neben den großen Pandemie-bedingten Herausforderungen, steht nun das Anmeldeverfahren für die 5. Klassen am 19. und 20. Februar an.“ Und das ist nicht ohne – neben der Gesamtschule in Neviges und der entstehenden Gesamtschule in Mettmann ist es wichtig, ein überzeugendes pädagogisches Konzept vorzuhalten, im Wettbewerb mit anderen Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft. „Die Stärke dieser Sekundarschule muss deutlich gemacht werden“, lautete zum Abschied der Appell Reto Steins.