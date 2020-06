Natur und Umwelt : Wülfrath radelt für gutes Klima

Klimaschutzmanagerin Ursula Linda Kurzbach radelte – natürlich – in der Vergangenheit mit. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Das Fahrrad zu nutzen, gibt es viele gute Gründe. Es ist das sinnvollste Verkehrsmittel für die verbleibenden unvermeidlichen Wege – zum Einkaufen oder zur Arbeit. Es ist in diesen Tagen die beste Alternative zum ÖPNV und oft dem Auto vorzuziehen. Beim Stadtradeln kann jeder mitmachen – und Kilometer fürs Klima sammeln.

Es ist eine Aktion im Zeichen des Klimaschutzes, und Wülfrath ist dabei. Auch wenn die diesjährige Auflage des bekannten Formats „Stadtradeln“ durch den Geist von Corona anders ausfällt als in allen vorangegangenen Jahren: Das beliebte Format findet statt.

Auch Wülfrath nimmt in diesem Jahr zum dritten Mal an der internationalen Aktion teil, wie Franca Calvano aus dem Büro der Bürgermeisterin mitteilt. Die Aktion findet im Kreis Mettmann in der Zeit vom 6. bis 26. September statt. „Wir können uns sehr gut vorstellen, dass es auch wieder ein Team der Stadtverwaltung geben wird“, erläutert sie. Wer die Koordination für die Aktion übernimmt, die nach dem Weggang der beiden Klimaschutzmanager Anfang August stattfindet, wird rechtzeitig bekannt gegeben.