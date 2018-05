Wülfrath : Berufsschüler reisen zum zum Praktikum in Frankreich

Wülfrath "Eine tolle Erfahrung. Ich habe so viel gelernt", erklärt Azubi Jens Helbig und zeigt stolz seinen Euro-Pass, in dem das Praktikum nun vermerkt ist. Gemeinsam mit einer Gruppe Auszubildender aus den Bereichen Elektrotechnik und KFZ ist er gerade von einem dreiwöchigen Betriebspraktikum im Norden Frankreichs zurückgekehrt. Man habe ihn mit offenen Armen empfangen und ihn sofort in die Arbeitsabläufe einbezogen, erzählt Ender Yalcin, Kraftfahrzeugmechatroniker im 2. Lehrjahr bei der Wülfrather Firma KFZ Misini und Praktikant im Opel-Werk im französischen Arras.

Unterstützt und gefördert von der EU, organisiert das Berufskolleg Niederberg bereits zum dritten Mal den Austausch von französischen Berufsschülern und deutschen Auszubildenden. "Die Schüler lernen die andere Kultur und Arbeitsweise in den Unternehmen ganz praxisnah und authentisch kennen. Das sind Erfahrungen in beruflicher wie in menschlicher Hinsicht", weiß Monika Ptak, Projektkoordinatorin am BKN.

Der Euro-Pass sei ein anerkannter Nachweis von Fähigkeiten, die ein Schüler oder Auszubildender im Rahmen eines Aufenthaltes in einem europäischen Ausland erworben habe. "Auf dem Arbeitsmarkt ist das sehr anerkannt", ergänzt Ptak und lobt die gute Zusammenarbeit mit den in Velbert, Wülfrath, Mettmann und Ratingen ansässigen Firmen Doppstadt Umwelttechnik, Kraftfahrzeugtechnik Misini, Bruhy Kraftfahrzeug, Wilhelm Stindt GmbH und Spedition Jachmann, die das Projekt mit der Entsendung ihrer Auszubildenden erst ermöglicht hatten.

(RP)