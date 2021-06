Begegnungsstätte Schulstraße : Wieder offene Türen bei der Awo Wülfrath

Wülfrath Ab Juli kann in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt gekegelt werden. Auch Vermietungen sind (in Absprach mit dem Ordnungsamt) geplant.

(RP) Der Trend sprach für die Öffnung: „Wenn sich die Inzidenzen so weiter nach unten entwickeln, dann werden wir am Dienstag, um 9.30 Uhr mit einem Frühstück für unsere Senioren wieder öffnen“, machte die Leiterin der AWO-Begegnungsstätte, Conny Weimer, Ende vergangener Woche deutlich. Es sei alles vorbereitet, dem Ordnungsamt habe die Awo ein neues Hygienekonzept vorgelegt.

„Wir sind da in enger Abstimmung“, so Weimer. Die Bestuhlung werde so hergerichtet, dass die notwendigen Abstände eingehalten werden könnten und trotzdem das Klönen nach so langer Zeit nicht zu kurz komme. Und so kam es dann auch, den sinkenden Zahlen sei Dank.