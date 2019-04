Wülfrath : Bauarbeiten für Kreisverkehr beginnen am 2. Mai

Bauarbeiten für Kreisverkehr beginnen am 2. Mai

Vorarbeiten sind bereits am Kreisverkehr gelaufen. Die eigentlichen Bauarbeiten laufen bis Dezember. RP-Foto: Alexandra Rüttgen. Foto: Rheinische Post/Alexandra Rüttgen

Wülfrath Mit Staus und Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Bauarbeiten sollen bis in den Dezember hinein andauern.

(arue) Am Donnerstag, 2. Mai, beginnt der Landesbetrieb Straßen mit dem Umbau des Kreisverkehrs auf der L403 Mettmanner Straße/Flandersbacher Straße in Wülfrath. Das teilt jetzt die zuständige Regionalniederlassung Niederrhein mit. Neben der Neugestaltung werde auch der Straßenaufbau des Kreisverkehrs und der Einmündungen bis zu einer Tiefe von 60 Zentimetern erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Mettmanner Straße. Im ersten Bauabschnitt wird die östliche Seite gebaut, so dass die Zu- und Ausfahrt „Zur Loev“ gesperrt ist. Im zweiten Bauabschnitt wird die westliche Seite des Kreisverkehrs gebaut. Dafür wird die Zu- und Ausfahrt „Flandersbacher Straße“ voll gesperrt.