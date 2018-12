Wülfrath: Band „Darius“ rockt das WüRG

Wülfrath Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk haben Musikfreaks bereits bekommen.

Die Amerikaner würden das, was die Jungs von „Darius“ da auf der Bühne abgeliefert haben, „amazing“ nennen. Denn diese fünf Männer zwischen 40 und 50, die sich am Tag zuvor das erste Mal nach zwei Jahren wieder zusammengefunden haben, bieten musikalisch, soundtechnisch und showmäßig ein grandioses Feuerwerk an selbstgeschriebenen und gecoverten Rockstücken. Selbst die ganz großen Profis in der Musikszene hätten es schwer, das zu toppen.